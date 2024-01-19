بلومبيرغ: المستثمرون يفقدون ثقتهم بالاقتصاد الصيني

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن المستثمرين العالميين بدأوا بفقدان الثقة بالاقتصاد الصيني، بالتزامن مع نجاح تايوان في تنفيذ انتخابات رئاسية ديمقراطية، وتعرض البلاد لعدد من الهزات في أكثر من قطاع.

وبحسب الوكالة تعكس البيانات الأخيرة الصادرة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ الانهيار المستمر في قطاع العقارات إلى أدنى حد منذ 9 سنوات، وانخفاض أسعار الأسهم المحلية المدرجة في شنغهاي وشنتشن (ممثلة بمؤشر CSI-300)، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

والحال ينطبق على أسواق هونغ كونغ وأمريكا لكن بنسب أقل، وهو أمر تراه الوكالة دليل على فقدان المستثمرين ورجال الأعمال ثقتهم بقدرة اقتصاد الصين على التعافي.

ورغم أن الصين حققت هدف النمو الرسمي لهذا العام، إلا أنها فشلت في التخلص من العديد من المشاكل التي أدت إلى انخفاض النمو.