هل تتأثر الصادرات المغربية بفعل استمرار "حراك المزارعين" بأوروبا؟

لم تسلم الشاحنات المغربية من غضب المزارعين بأوروبا، في ظل تصاعد "الحراك الاحتجاجي" في عدد من العواصم الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والقيود الأوروبية وكذلك الالتزامات البيئية.

وقلل خبراء مغاربة من انعكاس هذا "الحراك" على الصادرات الزراعية المغربية الموجهة نحو القارة العجوز.

وفي تفاعلها مع هذه التطورات، أكدت وزارة الفلاحة المغربية، أنه إلى حد الساعة "لا تؤثر هذه الاحتجاجات التي يخوضها المزارعون الفرنسيون وغيرهم على التجارة بين المغرب وأوروبا بشكل ملموس، عدا بعض التأخير في وصول السلع إلى وجهتها".

ويشهد عدد من العواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات الاجتماعية، يقودها مزارعون غاضبون من حكوماتهم ومن سياسات الاتحاد الأوروبي، فيما تعهدت المفوضية الأوروبية، الخميس الماضي، باتخاذ إجراءات للدفاع عن "المصالح المشروعة" لمزارعي الاتحاد الأوروبي، عبر ضمان تكافؤ الفرص أو تخفيف العبء الإداري، المنصوص عليه في السياسة الزراعية المشتركة التي يتم الاحتجاج عليها.

اضطرابات طفيفة

وقال محمد شنان، مسؤول بشركة مغربية خاصة بالاستيراد والتصدير، إن أزمة المزارعين ببعض الدول الأوروبية أحدثت بعض الاضطرابات الطفيفة في حركة الصادرات المغربية.

وأوضح شنان في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المزارعين الغاضبين - الذين استعملوا الجرارات لقطع الطرق واعترضوا سبيل بعض الشاحنات منها المغربية – تسببوا في تأخير وصول المنتجات إلى وجهتها المحددة، مثل: هولندا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها، مبرزًا أن هذا التأخير مُكلف من الناحية المادية.