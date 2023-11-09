المتأخرات تعمق أزمة تصدير النفط من إقليم كردستان العراق

قالت شركة (دي.إن.أو) النرويجية اليوم الخميس إن شركات النفط العالمية العاملة في إقليم كردستان العراق شبه المستقل لن تنتج نفطا لتصديره عبر أحد خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور) في وقت سابق أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/ آذار جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط يخسرون كلهم إجمالي 7 مليارات دولار من عائدات التصدير.

وأضافت (دي.إن.أو) أن أعضاء ابيكيور الستة، وهي واحدة منهم، لن يستأنفوا التصدير عبر خط الأنابيب حتى "يتضح كيف سيحصلون على مستحقاتهم التعاقدية من النفط الذي بيع وسُلم بالفعل للتصدير وعن المبيعات المستقبلية لتصدير هذا النفط".