بغداد تفرج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان

وافقت الحكومة في بغداد، اليوم الأحد، على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق؛ من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة بملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، تظاهر الآلاف في إحدى مدن الإقليم؛ احتجاجًا على تأخر دفع الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

وفي ختام جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كل واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر الجاري، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وستدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى "توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين".

وأوضح أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، "تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم" خلال 30 يومًا.