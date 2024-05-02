الأسهم الأوروبية تهبط مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط اليوم الخميس، مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال لتحليل إثر سلسلة من نتائج أعمال شركات كبرى وإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وبحسب رصد رويترز، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أول تراجع شهري هذا العام في أبريل/ نيسان.

وعاد المستثمرون بعد عطلة عيد العمال أمس الأربعاء، وهو يوم شهد إشارة المركزي الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لوقت أطول بسبب قراءات تضخم جاءت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.

وانخفضت أسهم الطاقة 1.7 بالمئة، مع هبوط سهم فيستاس، وهي أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم، 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل خسارة مفاجئة في الربع الأول.

ونزل سهم نوفو نورديسك 2.4 بالمئة متخليا عن مكاسب مبكرة. وجاء تراجع السهم بالرغم من رفع الشركة توقعاتها لعام 2024 وتحقيقها أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام.

أما سهم مجموعة آي.إن.جي الهولندية فقد قفز 5.4 بالمئة بعد إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار يورو (2.68 مليار دولار) وأداء قوي في الربع الأول.

وارتفع سهم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني خمسة بالمئة بعد زيادة فاقت التوقعات في أرباح الربع الأول، مما عزز مؤشر البنوك ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة.

وقفز سهم تيلي بيرفورمانس الفرنسية لخدمات المكاتب ومراكز الاتصال 15.4 بالمئة بعد زيادة مبيعات الربع الأول.