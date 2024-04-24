الأسهم الأوروبية تستقر بدعم من شركات التكنولوجيا

لم يطرأ على الأسهم الأوروبية تغيّر يذكر في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء؛ إذ عوّضت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البنوك، مع تقييم المستثمرين لأثر التشديد النقدي على أداء الشركات ونتائجها المالية.

ووفق وكالة "رويترز"، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلا بنسبة 0.1% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، وحوم حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا 2.4%.

وتلقت أسهم شركات التكنولوجيا دعمًا، بعد أن رفعت شركة إيه.إس.إم إنترناشونال توقعاتها لأرباح الربع الثاني، وأرجعت هذا إلى طلب أقوى من المتوقّع من الصين، ومبيعات أعلى لبعض المنتجات؛ وهو ما دفع أسهم الشركة للارتفاع 12.2%.

لكن انخفاضًا نسبته 0.9% في قطاع البنوك في منطقة اليورو حدّ من المكاسب بضغط من تراجع بلغ 9.6% في سهم هاندلس بانكن السويدي، بعد أن أعلن عن تسجيل أرباح صافية في الربع الأول تقلّ عن توقّعات السوق بسبب ارتفاع النفقات.

كما واجه ستوكس ضغطًا هبوطيًّا بسبب تراجع سهم روش السويسرية للأدوية 2.3%، بعد تراجع المبيعات في الربع الأول ستة بالمئة. كما هبط سهم كيرينج 9.3% بعد أن قالت شركة تصنيع السلع الفاخرة إنها تتوقّع هبوطًا بين 40 و45% في الأرباح التشغيلية للنصف الأول.