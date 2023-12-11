الذهب يهبط بفعل صعود الدولار والأنظار على اجتماعات بنوك مركزية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقّب المستثمرون عددًا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0514 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محلّلي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "تسبّبت أرقام الوظائف القويّة يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقّعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في العام المقبل؛ ما يوفر متنفسًا للدولار وعوائد السندات، ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب".