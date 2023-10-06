الذهب ينهي سلسلة تراجعات قبل بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر، اليوم الجمعة، مستفيدًا من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعدما سجلا مستويات مرتفعة جديدة هذا الأسبوع، وذلك قبيل نشر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1823.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ هبط 1.3% حتى الآن، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1837.60 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عامًا، وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستيلايف"، إيليا سبيفاك: "أرى أن السوق ليست لديها قناعة تامة للمضي في هذا الاتجاه لحين صدور بيانات الوظائف الأمريكية".