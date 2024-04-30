تسوية بمليار يورو ترفع أسهم شركة "فيليبس" 41%

توصلت شركة "فيليبس" الهولندية إلى تسوية مالية بنحو مليار يورو مع مدعين أمريكيين استخدموا أجهزة التنفس أثناء النوم؛ إذ اتهموها بأنها معيبة أو حتى خطيرة، وقوبلت التسوية بالبهجة في بورصة أمستردام، لا سيما بعد ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 41%، وهي أكبر زيادة على الإطلاق سجلتها الشركة المصنعة التي يقع مقرها في أيندهوفن.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن هذه التسوية، التي بلغت تكلفتها 1.1 مليار دولار (1.03 مليار يورو)، أسهمت بارتياح المساهمين.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين، نيتها حل النزاعات مع المستخدمين الأمريكيين لأجهزة التنفس الصناعي الخاصة بتوقف التنفس أثناء النوم.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار التسوية قوبل بالبهجة في بورصة أمستردام، كما يتضح من ارتفاع أسهم شركة فيليبس بنسبة 41%، وهي أكبر زيادة على الإطلاق سجلتها الشركة المصنعة التي يقع مقرها في أيندهوفن.

وكان المساهمون يتوقعون تكلفة أكبر بكثير، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من 60 ألف مريض، بمن في ذلك 2000 مريض بالسرطان، رفعوا دعاوى قضائية ضد شركة الإلكترونيات العملاقة السابقة التي تركز الآن على المعدات الطبية.

وبدأت القضية التي جذبت العديد من المحامين الأمريكيين في عام 2021، عندما استدعت الشركة 15 مليون جهاز Respironics في جميع أنحاء العالم؛ بسبب الاشتباه في انبعاث رغوة سامة؛ ما قد يسبب الصداع والتهيج.