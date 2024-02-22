انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكون سببه نظامك الغذائي

النظام النباتي الصحي أقل خطورة

وقامت الدراسة، التي حللت بيانات من 14210 فردًا، بتصنيف الأنظمة الغذائية إلى ثلاث مجموعات رئيسة: نباتية صحية، وحيوانية، ونباتية غير صحية.

وظهر النظام الغذائي الصحي القائم على النباتات، الغني بالفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، على أنه مفيد بشكل خاص، حيث أظهر احتمالية أقل بنسبة 19 بالمائة لانقطاع التنفس أثناء النوم مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تحتوي على الحد الأدنى من الأطعمة النباتية.

وعلى العكس من ذلك، فإن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًّا نباتيًّا غير صحي، والذي يتميز بالحبوب المكررة والمشروبات السكرية والأطعمة المالحة، أظهروا خطرًا أعلى بنسبة 22 بالمائة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم.

وبالنظر إلى المستقبل، يهدف فريق الدراسة إلى التعمق في تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة على مخاطر انقطاع التنفس أثناء النوم؛ ما يشير إلى نطاق أوسع للتحقيقات المستقبلية في هذا المجال.

وفي حين أن الدراسة توفر رؤى قيمة حول دور النظام الغذائي في انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، إلا أنها تبقى قائمة على الملاحظة. ومع ذلك، تؤكد النتائج على إمكانية إجراء تعديلات غذائية كإجراء وقائي ضد اضطراب النوم السائد، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من البحث والتدخلات الغذائية الشخصية لمعالجة عوامل الخطر الفردية بشكل فعال.