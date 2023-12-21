ارتفاع طفيف بطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، ما يشير إلى القوة الكامنة في الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن العدد المبدئي لطلبات إعانة البطالة الحكومية ارتفع بمقدار 2000 طلب إلى مستوى معدل موسمي قدره 205 آلاف للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تصل طلبات الإعانة إلى 215 ألفًا في أحدث أسبوع.