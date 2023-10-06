نمو الوظائف الأمريكية يفوق التوقعات ومعدل البطالة دون تغيير

زاد نمو الوظائف الأمريكية، في أيلول/سبتمبر الماضي، بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة مجددًا هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن الوظائف الصادر، اليوم الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة، الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات آب/ أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألفًا سابقًا.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفًا. وتراوحت التقديرات بين 90 ألفًا و256 ألفًا.