تقرير: تزايد معدلات خسارة الوظائف في إسبانيا

أظهر تقرير لوزارتي العمل والضمان الاجتماعي في إسبانيا انخفاض التوظيف في البلاد، إذ أدى فقدان وتيرة النشاط إلى تسجيل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أدنى معدل لخلق فرص عمل على مدى الأعوام الأربعة الماضية؛ والأقل منذ عام 2016، وفق صحيفة "ABC" الإسبانية.

وبحسب التقرير، فإن هذه البيانات المتعلقة بفقدان الوظائف أطلقت جرس الإنذار بين العاملين في الإدارة العامة، إلى درجة أن النقابة الرئيسة لموظفي الخدمة المدنية طلبت عقد اجتماع طارئ مع وزارة المالية، لمعالجة أسباب العدد الهائل من تصفية العقود على مختلف المستويات من الوظائف.

ووفق الصحيفة، يُشكل الانخفاض الحالي قرابة 40.000 في أعداد المنتمين إلى القطاع العام وشبكة الضمان الاجتماعي، أي ضعف الانخفاض الذي حدث في العام الماضي، وهو الأعلى على الأقل منذ عام 2009، وفق الإحصاءات الرسمية للضمان الاجتماعي.