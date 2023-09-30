الأعلى منذ 2013.. رقم قياسي للفصل الجماعي من العمل في إسبانيا

فقد 4778 عاملا وظائفهم في شهر تموز/ يوليو الماضي في إسبانيا، بسبب الفصل الجماعي، وبزيادة قدرها 78% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى رقم منذ عام 2013، وفق تقرير وزارة العمل الذي نقلته صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية.

ومنذ بداية العام، يقول التقرير إن 22.854 شخصا فقدوا وظائفهم بسبب الفصل الجماعي، مقارنة بـ16 ألفا فُصلوا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مجالات النقل والتخزين شهدت أكبر قدر من فقدان الوظائف في تموز/ يوليو، بعدد 1.699 شخصا، وذلك بسبب ارتباطها بالصناعة، وهو القطاع الأكثر معاناة في الربع الأخير، والذي لوحظ فيه أكبر قدر من الضرر.

وأضاف أن 7.271 موظفا في الشهر نفسه تم تعليق عقودهم مؤقتًا وإحالتهم إلى صفوف البطالة في إطار إعادة الهيكلة، وبنسبة بلغت 32.2%، وهي أكثر مما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق، في حين تم تخفيض ساعات عمل 566 عاملا.