لمدة خمس سنوات.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته خمس سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميًّا.

وجاء الاتفاق بعد أن وافقت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من مارس/آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

الإعفاء من العقوبات

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن هذا الاتفاق يرتكز على سلة تضم أنواع الدفع للفواتير وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تشغيني، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل.

وبين تقرير لصحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكي، أنه "حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية".