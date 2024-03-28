لمدة خمس سنوات.. العراق يوقع عقد استيراد الغاز من إيران
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية توقيع عقد جديد لاستيراد الغاز من إيران مدته خمس سنوات، وأوضحت أن حجم واردات الغاز سيصل إلى 50 مليون متر مكعب يوميًّا.
وجاء الاتفاق بعد أن وافقت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من مارس/آذار، على منح بغداد إعفاءات جديدة ليدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
الإعفاء من العقوبات
من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن هذا الاتفاق يرتكز على سلة تضم أنواع الدفع للفواتير وقعه الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تشغيني، ومن الجانب العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل.
وبين تقرير لصحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكي، أنه "حسب نسخة من الإشعار تم تقديمه إلى الكونغرس بهذا الخصوص ستتمكن طهران من استلام أكثر من 10 مليارات دولار من ديونها المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية".
وتجدد أمريكا رخصة استيراد العراق للكهرباء والغاز من إيران كل ستة أشهر، وتودع الحكومة العراقية الأموال بالدينار العراقي في الحساب البنكي الإيراني في البنك التجاري العراقي.
وتقوم إيران بتزويد العراق بمتوسط 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًّا، بموجب عقد مبرم بين الجانبين في العام 2017.
وخلال السنوات الماضية، وبسبب العجز الحاد في الغاز في الشتاء، قلصت إيران تصدير الغاز إلى العراق، وفي بعض الأسابيع أوقفت تدفق الغاز الإيراني تماما؛ مما تسبب في أزمة الكهرباء في العراق.
ويتم إنتاج نحو ثلث الكهرباء في العراق بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعمل بالغاز المستورد من إيران.