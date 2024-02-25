خط الغاز الإيراني الباكستاني.. هل يتغلب على التحديات؟

تلقي العقوبات الأمريكية والعوائق المالية التي تلوح في الأفق، بظلالها على تقدم مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الإيراني الباكستاني القائم منذ فترة طويلة، رغم الجهود التي تبذلها طهران وإسلام آباد لدفع المشروع قدمًا، بحسب موقع "المونيتور".

وقال الموقع الأمريكي، في تقرير له، إنه في أعقاب التوترات والمناوشات الأخيرة على طول الحدود الباكستانية الإيرانية، تسعى طهران وإسلام آباد، الآن، إلى إحياء مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي.

وخلال هذا الأسبوع، وضعت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني اللمسات الأخيرة على بناء جزء بالغ الأهمية من خط الأنابيب بطول 500 ميل، ويمتد من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادر الباكستاني.

ولفت التقرير أنه بحسب الخطط التي وضعت، العام 1994، كان من المقرر أن يشمل مشروع خط أنابيب الغاز، الهند أيضًا، إلا أن انسحاب الهند، العام 2008، وسط ازدياد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، جعل منه مشروعًا ثنائيًا بين باكستان وإيران فقط.

ومع اكتمال الجزء الإيراني من المشروع، الذي يمتد لحوالي 700 ميل، من منطقة "بارس" الاقتصادية الخاصة للطاقة، إلى "إيران شهر" و"بوشهر فارس" و"كرمان"، وصولًا إلى مقاطعة سيستان وبلوشستان على الحدود الباكستانية الإيرانية، تحولت الأنظار إلى باكستان التي يتعين عليها الالتزام ببناء ما يقرب من 500 ميل من خط الأنابيب داخل أراضيها، بحسب "المونيتور".

وقال الموقع الأمريكي إن إسلام آباد لم تتمكن من المضي قدمًا في المشروع بسبب العقوبات وتحديات التمويل، رغم التعهدات التي قطعتها في اتفاقيات سابقة.

وكان من المقرر أن تكمل إسلام آباد القسم الخاص بها من خط الأنابيب، بحلول شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وإلاّ سيترتب عليها دفع غرامة باهظة بقيمة 18 مليار دولار لإيران، التي بدورها منحت باكستان مهلة، حتى سبتمبر عام 2024، لاستكمال خط الأنابيب داخل أراضيها.

ولاستكشاف سبل تمويل المشروع، صادق منتدى الاستثمار الجديد في باكستان، المعروف باسم مجلس تسهيل الاستثمار الخاص "SIFC"، على تفعيل مجلس تطوير البنية التحتية للغاز "GIDC"، وفق الموقع.

ولفت إلى بدء التعاون الباكستاني مع طهران للوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع وإزالة العقبات، موضحًا أنه بناءً على توجيهات من مجلس "SIFC" الباكستاني، يتعاون قسم النفط في وزارة الطاقة مع وزارة الخارجية في مناقشة الخطط الإستراتيجية للمشروع مع الجانب الإيراني.

ونقل "المونيتور" عن المحلل المالي في واشنطن، زيشان شاه، قوله إن مشروع خط الأنابيب الذي يقع تحت رعاية مجلس "SIFC"، يُعد تطورًا مهمًا بالنظر إلى أن الجيش الباكستاني يتمتع بتمثيل كبير في المجلس، ما يعني أن "أي مشروع يقع ضمن نطاق "SIFC"، يحظى بدعم صريح من الجيش الباكستاني، ومقدرة على تجاوز الروتين البيروقراطي من أجل المضي قدمًا في تنفيذه".

واعتبر زيشان شاه التطورات الإيجابية على صعيد المشروع المنتظر، بأنها قد تمهد الطريق أمام البدء بمشاريع ربط أخرى، مثل خط السكة الحديد من ترمذ إلى بيشاور، وخط أنابيب الغاز "تابي" من تركمانستان.