كيف سيبدو العالم دون الوقود الأحفوري؟

طرحت صحيفة "واشنطن بوست" تساؤلًا حول النتيجة المتوقعة لِتوقف العالم فجأة عن استخراج الوقود الأحفوري، وكذلك محاولات التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم الذي اعتمدت عليه البشرية لعدة قرون.

وقالت الصحيفة، إن العالم يُنتج كميات مذهلة من الوقود الأحفوري؛ حوالي 36.5 مليار برميل من النفط، وأكثر من 8 مليارات طن متري من الفحم، فيما تستخرج الولايات المتحدة وحدها وتعالج أكثر من 100 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن الجميع متفقون على أن التوقف الفوري والمفاجئ لإنتاج الوقود الأحفوري، على سبيل المثال، إذا أغلقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكل منتج كبير آخر آبار النفط لديها في الوقت نفسه، سيكون كارثيًّا.

وتابعت: "إذا توقف إنتاج الوقود الأحفوري، غدًا مثلًا، فإن العالم سوف يتوقف بسرعة. وحتى في المناطق حيث يتم تشغيل جزء كبير من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة".

وأردفت: "غالبًا ما يستخدم الوقود الأحفوري لتوفير طاقة ثابتة يمكن الحصول عليها في أي وقت من النهار أو الليل. ودون هذه الطاقة، ستشهد شبكات الكهرباء انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي".