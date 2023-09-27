تحقيق يكشف تورط بنوك أوروبية في تمويل صناعة الوقود الأحفوري

كشف تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن بنوكًا من بينها أكبر المقرضين في أوروبا ساعدت شركات الوقود الأحفوري على جمع أكثر من تريليون يورو، أي ما يعادل 869 مليار جنيه إسترليني، من أسواق السندات العالمية منذ اتفاقية باريس للمناخ.

ويواجه أكبر المقرضين في أوروبا وفي غمار سعيهم للتخلص من الكربون، ضغوطًا متزايدة للحد من دعمهم المالي المقدم لشركات الوقود الأحفوري من خلال القروض المباشرة وتسهيلات تمويلية أخرى.

وأظهر التحقيق أن مقرضين كبنوك "دوتشيه بانك" الألماني، و "اتش اس بي سي" و"باركليز" البريطانيين، واصلوا جني الأرباح من التوسع في البنزين والغاز والفحم عن طريق دعم بيع سندات الوقود الأحفوري.

وأثارت هذه النتائج المخاوف بين المدافعين عن الاستثمار المستدام من استمرار البنوك في تقديم الدعم المالي الخفي لشركات الطاقة المسؤولة عن زيادة انبعاثات الكربون على مستوى العالم، حتى عندما تعهدت هذه البنوك علنًا بالتخلص التدريجي من الإقراض المباشر للمشاريع الجديدة.

ونصَّت اتفاقية باريس على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل التصنيع، وكان خبراء المناخ حذَّروا من أنه لا توجد مشاريع جديدة للوقود الأحفوري متوافقة مع الاتفاق.

المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية