إيران تعتزم تسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة بشكل تجريبي
أعلن رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمة الله رفيعي، عن عزم بلاده تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رفيعي قوله: "خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيتم تسيير رحلة جوية تجريبية بين طهران والقاهرة بشكل مباشر".
وكشف رفيعي عن أنه "كان هناك مفاوضات مع الجانب المصري في القاهرة الأسبوع الماضي لبحث موضوع السياحة الإيرانية في مصر بوساطة عراقية"، مشيرا إلى أن طهران تنتظر زيارة "مسؤول من وزارة السياحة المصرية الأسبوع المقبل".
وبحسب المسؤول الإيراني فإنه يتم حاليا "تسيير رحلات سياحية غير مباشرة بين طهران والقاهرة عبر الترانزيت في مطار بغداد"، معربا عن أمله في أن"تتحسن العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي".