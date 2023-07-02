إيران تعتزم تسيير رحلات مباشرة إلى القاهرة بشكل تجريبي

أعلن رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، حرمة الله رفيعي، عن عزم بلاده تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي خلال الفترة القريبة المقبلة.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رفيعي قوله: "خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، سيتم تسيير رحلة جوية تجريبية بين طهران والقاهرة بشكل مباشر".