هل هناك قواعد معينة لاستدعاء مضيف الطيران؟

هذا ويرى بعض المضيفين أنه بالامكان ضغط زر الاستدعاء اعتمادا على مكان جلوس الراكب، وتقول ليندا نيومان، مضيفة طيران من مدينة "نيويورك": "إذا انتهت الخدمة على متن الطائرة، وكان الراكب جالسًا عند النافذة أو في الوسط، فيمكنه استخدام زر الاتصال في أي وقت ويمكننا خدمته".

وتضيف: "أما إذا كان الراكب جالسا في مقعد الممر، فنحن نرحب به إذا أتى إلينا في الخلف وطلب ما يحتاجه".

لكن ما يراه المضيفون غير مقبول، هو أن يتم الإستدعاء لأمر غير ضروري وهم يقومون بجولات مع عربات الطعام والمشروبات.

وتوضح نيومان: "يسعدني دائمًا أن أقوم بخدمة الركاب، فهذا ما أنا موجود من أجله، ولكن إذا كنا نعمل في الممر، فالرجاء احترام حقيقة أن هناك عادة 3 مضيفات لكل 150 راكبًا، والذهاب إلى المقصورة يستغرق بعض الوقت".

أما الأمر الذي يرفضه تماما طاقم الطائرة فهو لمسهم من أجل جذب انتباههم لطلب شيء ما، وفي هذا الإطار تؤكد كاثرين جوين مضيفة من مدينة "أتلانتا" الأمريكية: "أي شيء أفضل من الوخز في الجانب أو الخلف أثناء السير في الممر، زر الاتصال موجود لسبب ما.. يمكن للمسافرين استخدامه في أي وقت يحتاجون إليه، ولكن من فضلك لا تلمس المضيفات".