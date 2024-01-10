البنك الدولي يحذر من حالة "عدم اليقين" الاقتصادي في الأرجنتين

حذر البنك الدولي من "حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير" في الأرجنتين، نتيجة تخفيض قيمة العملة وما يترتب على القرار من ارتفاع التضخم في البلاد، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

ووفق البنك الدولي، "تواجه الأرجنتين حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير وسط ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة، الأمر الذي يسهم في استمرار تآكل ثقة المستهلك".

وتجاوز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 150%، ولا توجد أي علامات على الانفراج.

ولا يوجد أيضًا مجال كبير للمناورة فيما يتعلق بالإنفاق المالي لدعم النشاط الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالاستدامة المالية.