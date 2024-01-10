البنك الدولي يحذر من حالة "عدم اليقين" الاقتصادي في الأرجنتين
حذر البنك الدولي من "حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير" في الأرجنتين، نتيجة تخفيض قيمة العملة وما يترتب على القرار من ارتفاع التضخم في البلاد، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.
ووفق البنك الدولي، "تواجه الأرجنتين حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الكبير وسط ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة، الأمر الذي يسهم في استمرار تآكل ثقة المستهلك".
وتجاوز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 150%، ولا توجد أي علامات على الانفراج.
ولا يوجد أيضًا مجال كبير للمناورة فيما يتعلق بالإنفاق المالي لدعم النشاط الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة القضايا الملحة المتعلقة بالاستدامة المالية.
وأضاف البنك الدولي، أن "أداء النمو العالمي هو الأضعف على الإطلاق منذ نصف عقد، حيث أصبح الناس في واحد من كل 4 اقتصادات نامية أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل الوباء".
وأشار إلى أن "معظم الاقتصادات العالمية، المتقدمة والنامية على السواء، ستنمو بشكل أبطأ في عامي 2024 و2025 مما كانت عليه في العقد الذي سبق تفشي كوفيد".
ولفت البنك الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الاستثمار للفرد في عامي 2023 و2024، ما نسبته 3.7% فقط، أي بالكاد نصف متوسط العقدين السابقين.
وفي حال عدم وجود إجراءات تصحيحية، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من إمكاناته لبقية عشرينيات القرن الحادي والعشرين، بحسب البنك الدولي.