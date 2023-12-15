توقعات بارتفاع التضخم في الأرجنتين نتيجة إجراءات حكومية

توقع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي، ارتفاعًا تراكميًا في التضخم في الأرجنتين بنسبة 60% لشهري كانون الأول/ ديسمبر، وكانون الثاني/ يناير، نتيجة إجراءات أصدرها وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو.

وبحسب موقع "إنفوباي" الإخباري، تسببت هذه الإجراءات بارتفاع الأسعار، وزيادة التوقعات بارتفاع التضخم.

وذكر الموقع، أن البنك الأمريكي توقع أيضًا انكماشًا في النشاط الاقتصادي الأرجنتيني بنسبة 3% مع خطر حدوث انخفاض أكبر في العام المقبل.

وأشار البنك الأمريكي، إلى أن "إعلان الفريق الاقتصادي الأرجنتيني لحزمة التدابير المالية، والتخفيض القوي لقيمة العملة، من بين تدابير أخرى، ستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، والركود على المدى القصير. لكنها ستقلل من ديون الأرجنتين في المستقبل إذا تم تطبيقها بشكل صحيح".