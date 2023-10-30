نقص حاد بالمهندسين وعمال البناء في إسبانيا نتيجة عزوف الشباب

أظهر تقرير المرصد الهندسي الإسباني، عن تناقص في أعداد المهندسين وعمال الإنشاءات في البلاد، رغم الحاجة إلى الآلاف منهم خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، فإن "نقص العمالة في قطاع البناء والهندسة، الذي يتطلب مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات المقبلة، ناتج عن انعدام الجاذبية بين الشباب وعدم تغير الأجيال".

وذكر التقرير، أن 8 من أصل 10 شركات، تواجه صعوبة في العثور على المهنيين الذين تحتاجهم، وهو عجز لا يزال عند أعلى مستوياته التاريخية.

وأشار إلى أن عدد طلاب الهندسة أصبح أقل بشكل ملحوظ، ما يفسر السبب وراء النقص الشديد في عدد المتخصصين في الوقت الحالي، وهو العجز الذي سوف يتزايد ولا بد من علاجه.