بوتين والسيسي يدشنان مفاعلا نوويا في محطة الضبعة بمصر

يحضر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، وفق المكتب الصحفي للكرملين.

وقال الكرملين إن مشاركة بوتين ستكون "عبر تقنية الفيديو كونفرنس".

يذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي الأولى من نوعها في مصر، التي يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غربي العاصمة القاهرة.

وستتألف محطة الطاقة النووية من أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات، وتعتبر شركة "روس آتم" الحكومية الروسية المصمم والمقاول العام لبناء المحطة المصرية.

وبدأ إنشاء وحدتي الطاقة الأولى والثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية في العام 2022، في حين بدأ بناء وحدة الطاقة الثالثة مطلع مايو من العام الماضي.