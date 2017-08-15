الصين تتوعد بإجراءات مضادة في حالة فرض أية عقوبات تجارية أمريكية عليها

أعربت وزارة التجارة في الصين عن “قلقها العميق” من التحركات الأمريكية الأخيرة ضد التجارة الصينية، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أدت عملية المراجعة الأمريكية للسياسات التجارية الصينية إلى فرض عقوبات على بكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه “على الجانب الأمريكي مراعاة العلاقات التجارية والاقتصادية الأمريكية الصينية الحالية وحالة التعاون القائمة.. أية إجراءات حمائية من جانب الولايات المتحدة ستضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية ومصالح الشركات على الجانبين”.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يحترم الممثلون التجاريون الأمريكيون “الحقائق الموضوعية ويتصرفوا بحذر”.

وأضافت أنه “إذا تجاهلت الولايات المتحدة الحقائق ،وإذا لم تحترم قواعد التجارة متعددة الأطراف ،واتخذت قرارات تضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي ،وستتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر ،أمس الاثنين، أوامره بمراجعة الممارسات التجارية للصين، وهي واحدة من نقاط الاحتكاك بين البلدين اللذين يمتلكان أكبر اقتصادين في العالم.

ووقع الرئيس الأمريكي أمرًا يطالب الممثل التجاري الأمريكي “روبرت لايتزر، بمعرفة ما إذا كانت تجارة الولايات المتحدة مع الصين، بما في ذلك اتهام بكين بالسطو على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، تحتاج إلى إجراء تحقيقات معمقة.

وقال ترامب إن هذه الخطوة تمثل تنفيذًا لأحد وعوده الانتخابية الأساسية لحماية العمال الأمريكيين، في الوقت الذي اتهم فيه الصين بالاستيلاء على وظائف قطاع التصنيع الأمريكي.

وأضاف: “منذ وقت طويل، تستنزف هذه الثروة من بلادنا، في الوقت الذي لا تفعل فيه واشنطن شيئًا”، معلنًا أنه لن “يغض الطرف ” عن الممارسات التجارية للصين.