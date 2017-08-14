ترامب يأمر بمراجعة سياسات الصين التجارية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، بدراسة سياسات وممارسات الصين التجارية، لتحديد إن كانت تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وقال ترامب، في تصريحات لصحفيين: “اليوم وجهت (عبر توقيع مذكرة) ممثل التجارة الأمريكي بدراسة السياسات والممارسات والفعاليات الصينية المتعلقة بنقل التقنيات الأمريكية وسرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية”.

وتابع، “هذه لحظة مهمة جدًا، سنقوم فيها بتحقيق وعد انتخابي آخر عن طريق اتخاذ خطوات ثابتة لضمان حمايتنا لحقوق الملكية الفكرية (كحقوق الطبع وبراءات الاختراع) للشركات الأمريكية، وقبل كل هذا، العمال الأمريكيين”.

وخاطب ترامب لايتهايزر قائلًا: “أنت مفوض في تبني الخيارات المتاحة لك.. سوف نحمي حقوق الطبع، التصاميم، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحيوية لأمننا ورخائنا”.

وتحاول الإدارة الأمريكية عبر هذا الإجراء تحديد ما إذا كانت توجد سياسات صينية تجبر الشركات الأمريكية على مشاركة الحقوق الفكرية لتقنياتها مع الحكومة الصينية للسماح لتلك الشركات بالترويج لبضائعها داخل الصين.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون الضغط على الصين، التي تأوي 90% من اقتصاد كوريا الشمالية، لكي تكبح بكين جماح طموحات حليفاتها بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب، عقب توقيعه المذكرة، إن “هذه هي البداية فقط”، دون مزيدٍ من التفاصيل.