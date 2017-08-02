أرباح آبل ترتفع 12% لتبلغ 8.7 مليارات متخطية التوقعات

المصدر: ا ف ب

أعلن عملاق المعلوماتية الأمريكي “آبل” الثلاثاء، تسجيل نتائج أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي مع تسجيل زيادة في العائدات والأرباح، مما ساهم في زيادة سعر أسهم الشركة في الأسواق المالية.

وسجلت الأرباح زيادة بـ 12% لتبلغ 8.7 مليارات دولار بينما تحسنت العائدات بـ 7% لتبلغ 45.4% بفضل بيع 41 مليون جهاز آيفون في الربع الثالث من السنة المالية الحالية.

وتحسنت الأسهم بـ 6% لتصل إلى 159.01 دولار في التداولات التي تلت نشر تقرير الشركة.

وأعلن المدير التنفيذي لـ “آبل”، تيم كوك في بيان “يسرنا الإعلان عن نمو متسارع للربع الثالث على التوالي ورقم قياسي من عائدات الخدمات”.

وتركز “آبل” على الأرباح المتزايدة التي تجنيها من بيع المضامين المعلوماتية والخدمات إلى مستخدمي منتجاتها التي تلقى رواجا.

كما لفتت الشركة إلى أن 61% من عائداتها في الربع الأخير تأتي من خارج الولايات المتحدة.

إلا أن العائدات من الصين إحدى أكبر أسواق المجموعة، تراجعت بـ10% مقارنة بالعام السابق لتتجاوز بشكل طفيف 8 مليارات دولار.

وكانت “آبل” سحبت في تموز/يوليو الماضي برنامجا (فيرتيوال برايفت نتوورك) من على متجرها الرقمي في البلاد يتيح لمستخدمي الإنترنت تجاوز الرقابة الصينية، ما أثار انتقادات بأنها تخضع لرغبة السلطات في بكين.

إلا أن “آبل” لا تزال تواجه منافسة متزايدة في أسواق الهواتف الذكية حيث يطغى العملاق الكوري الجنوبي “سامسونغ” وغيره من الشركات التي تستخدم نظامي التشغيل “غوغل” و”أندرويد“.