“الجمعة السوداء” ترفع ثروة مؤسس “أمازون” لأكثر من 100 مليار دولار

أصبحت ثروة الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية، الآن تحمل 12 رقمًا، حيث أكمل بيزوس الـ100 مليار دولار أمس الجمعة، بعد تحقيق موقعه “Amazon.com” مبيعات قياسية خلال تخفيضات الجمعة السوداء أو “بلاك فرايدي”.

وقال موقع “CNN” الإخباري: إن مبيعات “Amazon.com” ارتفعت، أمس الجمعة، بنسبة 18% مقارنة بمبيعات اليوم نفسه العام الماضي.

ويمتلك بيزوس من إجمالي أسهم شركة “أمازون” حوالي 78.9 مليون سهم، بقيمة 93.6 مليار دولار، إلى جانب ذلك يمتلك عملاق الصحافة الأمريكي صحيفة “واشنطن بوست” وكذلك شركة الخدمات السياحية للفضاء “Blue Origin”، رغم أنهما لم تحققا نموًا يجاري ما حققه موقع التجارة الإلكتروني، والذي ارتفعت قيمة سهمه بمعدل 2.5% يوم الجمعة الماضي، ليضع بيزوس على قمة أغنياء العالم بفارق كبير عن رجل الأعمال الشهير بيل غيتس، مؤسس “مايكروسوفت”، والذي تبلغ ثروته حاليًا 89 مليار دولار.

وشهدت أسهم “أمازون” زيادة بلغت 58% خلال 2017، ما رفع من قيمة ثروة بيزوس بمعدل 34 مليار دولار، ما دفع به إلى قمة قائمة “فوربس” لأغنى 1000 شخص على كوكب الأرض.

وسبق غيتس غريمه بيزوس إلى مرحلة الـ100 مليار دولار في العام 1999، ولكن بمرور الوقت ظهر منافسون جدد نتيجة ازدهار خدمات الإنترنت ودخول العديد من اللاعبين إلى سوق التقنية، وتحوّل العالم إلى الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر، كذلك إدراك المستخدمين أهمية ومميزات التجارة الإلكترونية، وغيرها من خدمات يتم الانتفاع بها بمجرد الضغط على شاشات هواتفهم الذكية.