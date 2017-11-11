“بوينغ” تتوقع استقرار الطلب من الخليج واهتمامًا بالطائرات متوسطة الحجم

سعت شركة “بوينغ” إلى تبديد المخاوف بشأن تباطؤ في نمو شركات الطيران في الخليج، فيما اجتمع قادة القطاع، اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدًا الأحد.

وقلل مديرون تنفيذيون من شركة تصنيع الطائرات الأمريكية في تصريحات للصحفيين عشية المعرض، من تأثير التوترات السياسية المتنامية في المنطقة على القطاع.

وقال مارتي بنتروت، نائب الرئيس للمبيعات بالمنطقة في شركة “بوينغ”: “حركة التجارة تعود والعائدات في تحسن، وسيكون ذلك تمهيدًا إيجابيًا لمعرض دبي للطيران”، مستشهدًا بزيادة أرباح شركة طيران الإمارات.

وأضاف أن “بوينغ” تلقت طلبات بإعادة ترتيب توقيتات التسليم وفقًا للنمط المعتاد، ولم تشهد إلغاءات منذ نشوب خلاف بين دول عربية وقطر هذا العام.

وقال: إن “بوينغ” شهدت طلبًا قويًا من المنطقة على طائرات ركاب جديدة متوسطة الحجم.