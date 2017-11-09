تعرّف على خفايا المنزل الفخم لمالك طائرات “بوينغ” (صور)

كشفت صور مذهلة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي خفايا المنزل العملاق الذي يمتلكه فيليب إم كونديت صاحب شركة طائرات بوينغ السابق.

وتُظهر الصور الجزء الداخلي من المنزل الفخم البالغ مساحته 13.416 قدم مربع الذي يملكه الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، سوف يحتاج المشترون المحتملون لدفع 9.75 مليون دولار لشراء المنزل الفخم الذي يضم 5 غرف نوم.

ويتميز المنزل المصمم بالبساطة، وقد تم بناؤه على الطراز المعماري لوادي “كوتشيلا” في ولاية كاليفورنيا، ويضم مسرحا به 26 مقعدا وقبو للنبيذ يضم 1500 زجاجة وحمام سباحة.

ويقال إن الرجل اشترى المنزل بمبلغ 1.4 مليون دولار في العام 2002، وقد بني المنزل الجميل على مساحة فدان ويتوسطه فناء مركزي كبير.

وقال بروس بلومغرين سمسار العقارات إن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالمنزل هو ما يدعوه فيليب بـ “ساحة المدينة” والذي يتضمن نافورة صودا وبارا.

وقال بروس”: “تم تصميم هذا المنزل للتمتع بحياة الرفاهية المطلقة من قِبل كريستي هانون، وقد سبق وشهد العديد من مناسبات جمع التبرعات، والتي حققت كلها نجاحًا كبيرًا”.