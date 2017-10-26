الأردن: مشروع “نيوم” يسهم في تحريك الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتعزيز الاستثمار

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني، اليوم الخميس، إن مشروع “نيوم” الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الاستثمار فيها”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن “الأردن يولي ملف الاستثمار أهمية قصوى، وهناك تنسيق كامل ومتبادل مع الأشقّاء في المملكة العربية السعودية، وأن امتداد المشروع بين 3 دول من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة وينعكس إيجاباً على معدلات التنمية فيها”.
وأعلن ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي، إطلاق مشروع استثماري ضخم بمسمى “نيوم”، يقام على أراض من السعودية والأردن ومصر، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 500 مليار دولار أمريكي.
وأفاد بأن مشروع “نيوم”، الذي سيقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، سيطرح في الأسواق المالية بجانب شركة “أرامكو” السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن “نيوم” ستركز على 9 قطاعات استثمارية متخصصة تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وهي مستقبل الطاقة والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل التصنيع المتطور، ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، ومستقبل الترفيه، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات”.