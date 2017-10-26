الأردن: مشروع “نيوم” يسهم في تحريك الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتعزيز الاستثمار

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني، اليوم الخميس، إن مشروع “نيوم” الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، “من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الاستثمار فيها”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن “الأردن يولي ملف الاستثمار أهمية قصوى، وهناك تنسيق كامل ومتبادل مع الأشقّاء في المملكة العربية السعودية، وأن امتداد المشروع بين 3 دول من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة وينعكس إيجاباً على معدلات التنمية فيها”.