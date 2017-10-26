محمد بن سلمان: سيتم ربط “نيوم” بالمنطقة الحرة في سيناء المصرية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن مشروع المنطقة الجديدة “نيوم”، سيتم ربطه بالمنطقة الحرة شمال سيناء في مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، أن المنطقة ستتضمن العديد من الموانئ، بعضها في السعودية، والبعض الآخر في مصر.

وأوضح بن سلمان أن “الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر والسعودية العام الماضي، أخذت في اعتبارها المدينة الجديدة “نيوم”.

وأبرمت كل من السعودية ومصر في شهر نيسان / أبريل من العام الماضي، اتفاقية لإنشاء منطقة حرة في شمال سيناء.

وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 24 من شهر حزيران / يونيو الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تضمنت نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر إلى السعودية.

وأعلن ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي إطلاق مشروع استثماري ضخم بمسمى “نيوم”، يقام على أراض من السعودية والأردن ومصر، باستثمارات إجمالية تقدر بـ500 مليار دولار أمريكي.