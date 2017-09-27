الإمارات تضاعف أسعار التبغ ومشروبات الطاقة الشهر المقبل

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية مع بداية شهر أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وسيتم تطبيق الضريبة الانتقائية على إنتاج السلع الانتقائية واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” أنه يتوجب على أي شخص يستورد سلعًا انتقائية إلى الدولة تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع، تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية دون رقم المعاملة.

وأكدت الهيئة أيضًا أنه يتوجب على المنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها والفترة الزمنية التي سيتم طرحها للاستهلاك في الدولة، أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى مدار الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، إذ شهد الموقع إقبالًا كبيرًا على عمليات التسجيل منذ اليوم الأول.

وتوقع مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية وعددها 250 شركة، حسب إحصائيات أولية، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ودورهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل ومساهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع.

وستعمل الهيئة على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقًا لسعر البيع في أسواق التجزئة، مشيرة إلى أن سعر البيع بالتجزئة الذي يتم فرض الضريبة عليه هو الأعلى من السعرين الآتيين: السعر الذي تقوم الهيئة بنشره لكل سلعة انتقائية وفقًا لسعر المنتج في السوق المحلي /على الموقع الإلكتروني للهيئة/ وسعر بيع التجزئة في السوق /كما هو موضح في الدليل الخاضع للضريبة على موقع الهيئة.

وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة. وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.