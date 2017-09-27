الإمارات تبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارًا من الأحد المقبل

أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات وفقًا لما هو مخطط له، اعتبارًا من الأحد المقبل، لتصبح بذلك الإمارات ثاني دولة خليجية تطبق هذه الضريبة بعد السعودية.

وقال البستاني، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، إن نسبة الضريبة ستكون 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

وتستهدف الضريبة الانتقائية، الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية، من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.

وذكر المسؤول الإماراتي، أن الضريبة الجديدة تشمل جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، والمقدر عددها بـ250 شركة حسب إحصائيات أولية، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

وتقدر بيانات رسمية، إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية، نحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017.

وحسب التقديرات الأولية الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنويًا.

وتأتي ضريبة السلع الانتقائية والضرائب الأخرى، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.