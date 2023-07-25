تقرير: ما تأثير إلغاء قانون "سبب المعقولية" على الاقتصاد الإسرائيلي؟
فاقمت مصادقة الكنيست النهائية على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، أمس الإثنين، كأول قانون مهم في إطار الثورة القانونية، بشكل كبير مخاوف إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد الإسرائيلي، وزيادة خطر حدوث أزمة مالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، شهدت البورصة الإسرائيلية انخفاضا حادا في أسعار الأسهم، فور المصادقة على إلغاء قانون "سبب المعقولية".
وانخفض مؤشر تل أبيب 35 بعد وقت قصير من تصويت الكنيست بنسبة 2.2%، وتراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.4%، وانخفض سهم تل أبيب للتمويل بنسبة 3.5%، وانخفضت أسهم العقارات بنحو 4%.
وبنفس القدر من السوء، انخفضت السندات الحكومية بنسبة كبيرة بلغت 1.8% وفي نفس الوقت ضعفت بشكل ملحوظ، وقفز سعر الدولار في التداول المستمر إلى 3.69 شيكل من السعر السابق 3.62 شيكل، وارتفع اليورو إلى معدل مرتفع قدره 4.08 شيكل من معدل 4.02 شيكل سابقا.
وقالت الصحيفة: "من الصعب التكهن بما سيحدث في الأيام والأسابيع المقبلة، لأن محكمة العدل العليا قد تتدخل أيضًا في القانون الجديد، ولكن عندما يكون هناك خوف حقيقي من اتخاذ خطوات غير معقولة في إسرائيل، فقد تتجنب الشركات الاستثمار في إسرائيل وقد تقلل من نشاطها، وإلى جانب ذلك، هناك أيضًا خوف حقيقي من التباطؤ الاقتصادي والركود، وهذا يعني أن الضرر الذي سوف يلحق بالاقتصاد موجود بالفعل".
وفي مجال التكنولوجيا الفائقة "الهايتك"، أعدت العديد من الشركات نفسها مسبقًا في حال بدأت فصول خطة إضعاف القضاء في العمل، وسحبت مليارات الدولارات من إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وأوضح المتظاهرون، الذين وصلوا بالأمس أمام الكنيست في القدس، بعد المصادقة النهائية على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، أن "هذه كانت البداية فقط". وهذا يعني أنه قد يتم نقل مليارات أخرى من إسرائيل إلى الخارج في الأسابيع المقبلة.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، وخاصة من المستثمرين الأجانب، انخفضت بالفعل بنسبة 90% في الأشهر الأخيرة.
وقال موظفون بها في مظاهرتهم أمام الكنيست، إن "إلغاء سبب المعقولية هو يوم أسود لصناعة التكنولوجيا الدقيقة".
ما الضرر الكبير للتكنولوجيا الفائقة؟
ويعد مجال التكنولوجيا الفائقة "الهايتك"، المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي. وسوف يلحق الضرر به وإن كان على نطاق أصغر بشكل واضح، بمعدل النمو المتدهور في إسرائيل، وبالتالي ستؤدي إلى تسريح العمال الذين يعملون في مجالها، وتقلل عائدات الضرائب المرتفعة التي تأتي منها.
إبعاد الشركات الأجنبية عن إسرائيل
يمكن أن تشمل القرارات غير المعقولة في الأساس أي شيء وكل شيء. ويمكن للحكومة أن تعين وزراء غير أكفاء في مختلف المجالات، (على سبيل المثال تعيين وزير كبير بسجل جنائي)، وتعيينات مدراء غير أكفاء على أساس طابع سياسي، وتستمر في تفكيك المؤسسات القائمة. دون أن يُسمح لمحكمة العدل العليا بالتدخل في هذه القرارات.
تضرر موقع إسرائيل الاقتصادي في العالم
ليس هناك شك في أن الدول والشركات لا تميل إلى استثمار أموالها في البلدان غير الديمقراطية، وسيحدث الأسوأ عندما تحذر شركات التصنيف الائتماني المستثمرين على الأرجح في تقارير جادة من أنها ستنشر في الشهرين المقبلين وربما حتى قبل ذلك حول ما يحدث في إسرائيل. وقد تكون التحذيرات مصحوبة بتهديد واضح بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، أو على الأقل الإضرار بتوقعات التصنيف، مما قد يؤدي إلى خفض التصنيف في المستقبل القريب، ربما في وقت مبكر من عام 2024. وهذا سيحدث لأول مرة منذ أن تم تصنيف إسرائيل لمدة 25 عامًا.
وعندما سيتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، أو حتى تنخفض توقعات التصنيف فقط، سيرتفع سعر الفائدة على القروض التي ستحصل عليها إسرائيل والشركات الإسرائيلية في الخارج. وستنتقل كرة الثلج على الفور إلى أسعار الفائدة في إسرائيل، والتي سترتفع أكثر من زيادتها في الأشهر الـ 15 الماضية (قفز سعر الفائدة لبنك إسرائيل من 0.1% إلى 4.75%). وسيصبح المتعثرون الرئيسيون هم المقترضون الذين يقترضون بعد الآن.
وكان منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم أكبر 150 شركة في إسرائيل، من بينها بنوك رئيسة ومراكز تسوق وشركات استثمارية وغيرها، قد علق أعماله أمس الإثنين، ودخل في إضراب شامل، ويمكن أن يستمر في ذلك مستقبلا، فيما نشر الاتحاد العام لنقابات عمال إسرائيل "الهستدروت"، في الأيام الثلاثة الماضية، جميع أنواع الإخطارات التحذيرية، مهددا بالدخول بإضراب شامل لاحقا.
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية