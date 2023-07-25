تقرير: ما تأثير إلغاء قانون "سبب المعقولية" على الاقتصاد الإسرائيلي؟

وفي مجال التكنولوجيا الفائقة "الهايتك"، أعدت العديد من الشركات نفسها مسبقًا في حال بدأت فصول خطة إضعاف القضاء في العمل، وسحبت مليارات الدولارات من إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وأوضح المتظاهرون، الذين وصلوا بالأمس أمام الكنيست في القدس، بعد المصادقة النهائية على إلغاء قانون "سبب المعقولية"، أن "هذه كانت البداية فقط". وهذا يعني أنه قد يتم نقل مليارات أخرى من إسرائيل إلى الخارج في الأسابيع المقبلة.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن الاستثمارات الجديدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، وخاصة من المستثمرين الأجانب، انخفضت بالفعل بنسبة 90% في الأشهر الأخيرة.

وقال موظفون بها في مظاهرتهم أمام الكنيست، إن "إلغاء سبب المعقولية هو يوم أسود لصناعة التكنولوجيا الدقيقة".

ما الضرر الكبير للتكنولوجيا الفائقة؟

ويعد مجال التكنولوجيا الفائقة "الهايتك"، المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الإسرائيلي. وسوف يلحق الضرر به وإن كان على نطاق أصغر بشكل واضح، بمعدل النمو المتدهور في إسرائيل، وبالتالي ستؤدي إلى تسريح العمال الذين يعملون في مجالها، وتقلل عائدات الضرائب المرتفعة التي تأتي منها.

إبعاد الشركات الأجنبية عن إسرائيل

يمكن أن تشمل القرارات غير المعقولة في الأساس أي شيء وكل شيء. ويمكن للحكومة أن تعين وزراء غير أكفاء في مختلف المجالات، (على سبيل المثال تعيين وزير كبير بسجل جنائي)، وتعيينات مدراء غير أكفاء على أساس طابع سياسي، وتستمر في تفكيك المؤسسات القائمة. دون أن يُسمح لمحكمة العدل العليا بالتدخل في هذه القرارات.