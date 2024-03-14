إلغاء 99% من ديون الصومال المستحقة لدول نادي باريس

قالت مجموعة نادي باريس، اليوم الأربعاء، إن الصومال ضَمِن إلغاء 99 بالمئة من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يكلل جهود البلد الذي مزقته الحرب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.

وذكر نادي باريس، في بيان، أن دولا منها الولايات المتحدة واليابان وروسيا ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال. ونادي باريس هو هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية تعمل بمثابة أمانة للعديد من الدول الدائنة.

ووفق رويترز، استحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين، بعد أن وصل في ديسمبر إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون، تحت إشراف صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.