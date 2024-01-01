بريطانيا تطلق تأشيرة زيارة إلكترونية لمواطني دول الخليج العربي والأردن

أطلقت الحكومة البريطانية، تأشيرة زيارة إلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مقابل 10 جنيهات إسترلينية، ضمن خطة جديدة تسعى من خلالها لندن إلى تركيب بوابات ذكية تسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه فقط.

وأوضح التقرير أن بريطانيا بدأت بالفعل طرح تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للوافدين الأجانب إلى المملكة المتحدة الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، حيث يُطلب من الركاب تنزيل تطبيق على الهاتف والإجابة على أسئلة وإجراء صورة مسح لجوازاتهم ووضع صورة شخصية.

ومن المتوقع تجربة التقنية الجديدة في المطارات في عام 2024 قبل الشروع في عملية الشراء الكاملة للبوابات الجديدة، بحسب ما نقلت "ذا تايمز".

وتم تنفيذ هذه الخطة بالنسبة للقطريين وسوف تشمل مواطني الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان والسعودية، والأردن في فبراير، إذ يدفع الراكب 10 جنيهات إسترلينية مقابل التصريح الإلكتروني، بحسب التقرير.