بريطانيا تطلق تأشيرة زيارة إلكترونية لمواطني دول الخليج العربي والأردن
أطلقت الحكومة البريطانية، تأشيرة زيارة إلكترونية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مقابل 10 جنيهات إسترلينية، ضمن خطة جديدة تسعى من خلالها لندن إلى تركيب بوابات ذكية تسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه فقط.
وأوضح التقرير أن بريطانيا بدأت بالفعل طرح تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للوافدين الأجانب إلى المملكة المتحدة الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، حيث يُطلب من الركاب تنزيل تطبيق على الهاتف والإجابة على أسئلة وإجراء صورة مسح لجوازاتهم ووضع صورة شخصية.
ومن المتوقع تجربة التقنية الجديدة في المطارات في عام 2024 قبل الشروع في عملية الشراء الكاملة للبوابات الجديدة، بحسب ما نقلت "ذا تايمز".
وتم تنفيذ هذه الخطة بالنسبة للقطريين وسوف تشمل مواطني الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، وعمان والسعودية، والأردن في فبراير، إذ يدفع الراكب 10 جنيهات إسترلينية مقابل التصريح الإلكتروني، بحسب التقرير.
وقال فيل دوغلاس، المدير العام لقوة الحدود، لصحيفة التايمز إن الهدف هو إنشاء "حدود ذكية"، معبراً عن إعجابه باستخدام الجيل الثاني من البوابات الإلكترونية في رحلة أخيرة إلى أستراليا.
ووصف دوغلاس سهولة الإجراءات قائلًا: "لقد تعين علي تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني مسبقًا واستخدمت هاتفي لقراءة الشريحة الموجودة في جواز سفري، فتم إرسال صورتي الموجودة في الشريحة إلى السلطات الأسترالية. وعندما وصلت إلى أستراليا، لم أضطر حتى إلى إخراج جواز سفري من حقيبتي. إنه لأمر مثير حقًا!".
وتعتزم وزارة الداخلية تطبيق تصريح السفر الإلكتروني على كافة زوار المملكة المتحدة الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للإقامة القصيرة، بما في ذلك المواطنون الأوروبيون.
وصرح دوغلاس: “سنعرف الكثير من المعلومات حول الأشخاص في المستقبل، مثل ما إذا زاروا المملكة المتحدة من قبل ومدى امتثالهم لقوانين الهجرة وما إن كانت لديهم سجلات أمنية، إذ ستكشف تلك المعلومات عن الأشخاص غير المصرح لهم بصعود الطائرة"، بحسب ما نقلت الصحيفة.
وأضافت "ذا تايمز" أنه يوجد أكثر من 270 بوابة إلكترونية في 15 ميناءً جويًا وسككًا حديدية في المملكة المتحدة سوف يتم استبدال التقنية الجديدة بها؛ كونها أكثر أمانًا وتعالج عمليات الوصول بشكل أسرع.