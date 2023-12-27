بريطانيا.. تراجع في شعبية الحزب الحاكم وخيبة من "العمال"

تراجعت شعبية حزب المحافظين البريطاني (الحاكم) بشكل حاد، وفقا لاستطلاع للرأي، نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فيما حقق حزب العمال (المعارض) نتائج أفضل لكنها مخيبة أيضا، ما يعكس خيبة أمل واسعة النطاق من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد.

في تفاصيل النتائج أظهر الاستطلاع، أن 6% فقط من الناخبين يعتقدون أن المحافظين "قاموا بعمل جيد" في الحكومة التي يترأسها حاليا ريشي سوناك "المحافظ".

ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوجوف" أن 15% فقط من الناس يعتقدون أن حزب المحافظين مناسب للمناصب، ويقول 50% من الناخبين إنهم لن يصوتوا أبدًا للمحافظين تحت أي ظرف من الظروف.