النفط يتجه للانخفاض مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط
ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين مما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد.
وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم في شهر يناير المُقبل، 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم في شهر ديسمبر المُقبل، 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4%.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9% منذ الأسبوع الماضي.
وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ انخفاض دام أربعة أسابيع من منتصف شهر أبريل إلى أوائل شهر مايو الماضيين.
وقالت شركة "إيه.إن.زد" للأبحاث في مذكرة اليوم الجمعة "خطر اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط يواصل التراجع".
وبينت أنه "لا يزال الصراع ينحصر داخل غزة على الرغم من المخاوف من تصاعده مع إبداء الدول العربية المجاورة استياءها".
ويوم أمس الخميس قال البيت الأبيض، إن إسرائيل وافقت على وقف العمليات العسكرية في أجزاء من شمال غزة لـ 4 ساعات يوميًا رغم عدم وجود مؤشر على توقف كامل.
وبدأت المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة هذا الصراع تنحسر بينما تزايد القلق بشأن الطلب خاصة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب.