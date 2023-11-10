النفط يتجه للانخفاض مع انحسار مخاوف الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين مما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم في شهر يناير المُقبل، 41 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 80.42 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم في شهر ديسمبر المُقبل، 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4%.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9% منذ الأسبوع الماضي.