صراع الشرق الأوسط يبدد احتمال زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر لأوروبا

قال معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إن احتمال تلقي الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال من مصر على المديين القصير والمتوسط يبدو بعيد المنال بسبب شح أرصدة الغاز وتقلص الواردات من إسرائيل.

وشحنت مصر 80 % من صادرتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي في ظل سعي القارة إلى بدائل للغاز الروسي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران العام الماضي اتفاقا إطاريا بين التكتل وإسرائيل ومصر سيسمح للقاهرة بمواصلة تسليم "كميات كبيرة نسبيا" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وبسبب صراع إسرائيل وحركة "حماس"، أغلقت شيفرون في أكتوبر/ تشرين الأول حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي وسط الصراع العسكري وعلقت التصدير من خلال خط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي.إم.جي) الممتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر.