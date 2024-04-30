قبيل اجتماع "المركزي الأمريكي".. انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة؛ ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية؛ فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية، وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي لهجة متشددة في السياسة النقدية".

وربح الذهب قرابة أربعة بالمئة حتى الآن هذا الشهر، مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم ويختتم غدا الأربعاء، وكذلك بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة في هذا الاجتماع.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام، ويرجحون حدوثه في نوفمبر/ تشرين الثاني في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي ومنهم رئيسه جيروم باول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 26.72 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.52 دولار. ومع ذلك، يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب شهرية، وخسر البلاديوم واحدا بالمئة إلى 964.25 دولار للأوقية.