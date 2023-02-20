السعودية.. مهرجان محلي للقهوة يستقطب عشرات آلاف الزوار ويحقق العالمية (صور)

وتتركز زراعة البن في السعودية في منطقة جازان جنوب غرب المملكة، ويوجد بها نحو 400 ألف شجرة بُن، تنتج سنويًّا نحو ألف طن، بجانب عدد أقل من المَزارع في مناطق الجنوب الأخرى، فيما تستورد السعودية سنويًّا من البُن ما قيمته مليار ريال، إذ لا يغطي الإنتاج المحلي أكثر من 6% من الاحتياج.

لكن زارعي البن السعوديين يعتقدون أن بالإمكان رفع الإنتاج والتحوّل لتصدير البن، بعد أن بدأت السعودية في السنوات القليلة الماضية تكثيف اهتمامها بزراعة البن، من خلال تدريب المزارعين على زراعته وأساليبها العلمية، وتقديم آلاف الشتلات لهم مع شبكات ري وخزانات لجمع المياه.