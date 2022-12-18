السعودية تفتح باب التقديم من الداخل والخارج على منح لدراسة أبحاث القهوة

ويتناول المسار الثاني، التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، ودراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد وأشكال التعبير الشفهي، كالشعر وفنون الأداء والموسيقى، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية ذات الصلة، والحرف التقليدية المرتبطة بها.

ويغطي المسار الثالث، تعزيز وتنمية المحتوى المحلي من خلال دعم إنتاج القهوة السعودية ورفع مستوى تنافسيتها، والذي يسهم في مسيرة تحول الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد مستدام.

وتقول وزارة الثقافة إن المنح البحثية تهدف إلى تعزيز الإنتاج الثقافي من خلال الأبحاث المرتبطة بعنصر القهوة السعودية بوصفها تراثا ثقافيا غير مادي، ذا علاقة بالتراث الطبيعي وبفنون الطهي التقليدية، وتطوير صناعة القهوة بوصفها منتجا ثقافيّا وطنيا.

والمنح البحثية، واحدة من عدة أنشطة وبرامج لمبادرة وزارة الثقافة "عام القهوة السعودية 2022"، حيث شهدت المملكة العام الحالي العديد من المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تحتفي بالقهوة.