افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا

وستكون الأسمدة منخفضة الكربون، التي يجري إنتاجها وتسليمها، جزءًا من محفظة جديدة تسمى "يارا كلايمت تشويس/Yara Climate Choice"، التي ستسهم بإزالة الكربون من سلسلة القيمة الغذائية، والحدّ من تأثير المناخ.

وستشكّل الأسمدة المعتمدة على الأمونيا منخفضة الكربون، المنتجة باستعمال احتجاز الكربون وتخزينه، جزءًا كبيرًا من محفظة "يارا" في المستقبل، إضافة إلى الأسمدة المنتجة بالتحليل الكهربائي للمياه والطاقة المتجددة.

وفي عام 2023، وقّعت "يارا" اتفاقية ملزمة لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون مع شركة "نورثرن لايتس/Northern Lights"، وهي أول اتفاقية لاحتجاز الكربون وتخزينه عبر الحدود في العالم قيد التنفيذ.

وتقوم الشركة النرويجية، أيضًا، بتقييم مشروع أو مشروعين عالميين لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، ولاحتجاز الكربون وتخزينه في الولايات المتحدة.