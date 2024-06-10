افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا
افتتحت شركة "يارا إنترناشيونال/Yara International"، في مدينة هيرويا النرويجية، اليوم الاثنين، أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا.
ويُستعمل الهيدروجين لإنتاج الأمونيا، التي بدورها تُستعمل لإنتاج الأسمدة، ويمكن استعمالها أيضًا وقودًا للشحن، كما تُعدّ الأمونيا ناقلًا فعّالًا للطاقة والهيدروجين.
ويقع مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 24 ميغاواط في مجمع هيرويا الصناعي بالنرويج، وهو الأكبر من نوعه الذي يعمل حاليًا في أوروبا، وفقًا لما أوردت منصة "الطاقة".
ويُنتج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه والطاقة المتجددة، ليحلّ محلّ الغاز الطبيعي بوصفه مادة وسيطة، ويخفض 41 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا من الموقع.
وتنتج شركة "يارا" في الوقت الراهن الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وسلّمت الأطنان الأولى من الأسمدة المصنوعة من الأمونيا الخضراء المنتجة في المصنع.
وقال رئيس شركة "يارا"، سفين توري هولسيثر: "يُعدّ المشروع إنجازًا لإزالة الكربون من سلسلة القيمة الغذائية ووقود الشحن وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة"، معتبرًا أن المشروع شاهد على مهمة الشركة في "حماية الكوكب".
وستكون الأسمدة منخفضة الكربون، التي يجري إنتاجها وتسليمها، جزءًا من محفظة جديدة تسمى "يارا كلايمت تشويس/Yara Climate Choice"، التي ستسهم بإزالة الكربون من سلسلة القيمة الغذائية، والحدّ من تأثير المناخ.
وستشكّل الأسمدة المعتمدة على الأمونيا منخفضة الكربون، المنتجة باستعمال احتجاز الكربون وتخزينه، جزءًا كبيرًا من محفظة "يارا" في المستقبل، إضافة إلى الأسمدة المنتجة بالتحليل الكهربائي للمياه والطاقة المتجددة.
وفي عام 2023، وقّعت "يارا" اتفاقية ملزمة لنقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون مع شركة "نورثرن لايتس/Northern Lights"، وهي أول اتفاقية لاحتجاز الكربون وتخزينه عبر الحدود في العالم قيد التنفيذ.
وتقوم الشركة النرويجية، أيضًا، بتقييم مشروع أو مشروعين عالميين لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، ولاحتجاز الكربون وتخزينه في الولايات المتحدة.