بلومبيرغ: أوروبا تقامر بإنفاق المليارات على الهيدروجين الأخضر

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن أوروبا تنفق المليارات على الهيدروجين الأخضر، في مقامرة محفوفة بالمخاطر.

وأضافت الوكالة: "تريد الحكومات والشركات الأوروبية أن يلعب الوقود النظيف دورًا كبيرًا في تزويد القارة بالوقود.. وإذا كانوا مخطئين، فإن الكوكب سيكون أسوأ حالاً من ذي قبل".

ونقلت عن خبراء قولهم إن الهيدروجين سيتعيّن عليه أن يلعب دورًا ما في إيصال العالم إلى صافي الصفر في قطاعات، مثل: صناعة الصلب، والطيران، والشحن.

ومع ذلك، فإن مجموعة المشاريع المبكرة التي ركزت على استخدام الهيدروجين لتوليد الطاقة في أوروبا، تُظهر أن المقايضة لن تكون سهلة كما يصورها المؤيدون.

وذكرت أن "الاقتصادات المعتمدة على الغاز، بما في ذلك: ألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، تُعد من بين أكبر المؤيدين في أوروبا لاستخدام الهيدروجين، ويخطط البعض لاستخدامه لتوليد الكهرباء".

وتابعت: "لكن لا يوجد تعريف رسمي لما يجعل منشأة الهيدروجين جاهزة، ويفتح الباب أمام إنتاج أخضر نظيف، وبالنسبة لمحطات الطاقة، لم يتم حتى اختبار حرق الهيدروجين على نطاق واسع".

ونقلت عن إريك هيمان، الخبير الاقتصادي في بنك دويتشه للأبحاث قوله: "لم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن في بناء محطات طاقة جاهزة للهيدروجين وتعمل بهذا الغاز".