كيف غيرت "العولمة المحلية" ديناميكية العولمة المتعارف عليها؟

ولفتت إلى أنه لم يدفع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة أمريكا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة إلى الركود، كما أن الحرب بين إسرائيل وحماس لم ترفع أسعار النفط العالمي فوق 100 دولار للبرميل الواحد.

وأجمع المشاركون في الجلسة، أن البنوك المركزية تواجه عملية موازنة بين خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر مما ينبغي وإعادة إشعال التضخم، وإبقائها مرتفعة للغاية وإغراق اقتصاداتها في الركود.

وأضافت الصحيفة أن الأسابيع الأولى من عام 2024 أدت إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار على أحد طرق التجارة الرئيسة في العالم، موضحة "وجود انقسام شديد في الاقتصاد العالمي".