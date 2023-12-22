الدولار يعزّز موقفه مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأمريكية

استقر الدولار فوق أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر اليوم الجمعة، مع ترقّب صدور بيانات أساسية للتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، قد تُقدّم بعض الوضوح عن المساحة المتاحة أمام البنك المركزي لخفض الفائدة العام المقبل.

ولامس الدولار أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار النيوزيلندي، وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة، قبل أن يتحوّل للارتفاع في وقت لاحق من الجلسة.

وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.27% مسجّلا 0.6277 دولار أمريكي بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 0.6298 دولار أمريكي. وارتفع اليورو مسجلا 1.10125 دولار قبل أن يتراجع 0.12% إلى 1.0996.

ومن المقرّر أن يصدر اليوم الجمعة، تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضّل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للتضخّم الحقيقي، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 3.3% على أساس سنوي مقارنة مع 3.5% في أكتوبر/ تشرين الأول.