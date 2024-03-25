أسهم أوروبا مستقرة في بداية أسبوع عمل قصير

استقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات، مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02% اليوم الإثنين وفقا لوكالة "رويترز"، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي.

وحدّت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع غولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيرا إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.