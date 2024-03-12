أسهم أوروبا ترتفع والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من أرباح قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المهمة للحصول على مزيد من الدلائل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش، مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو واحد في المئة بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيهيمن على الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير‭‭ ‬‬شباط، المزمع صدوره الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، إذ يمكن أن يقدم نظرة فاحصة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي بنسبة واحد في المئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.