المغرب.. مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر

قرر المغرب تخصيص مليون هكتار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وفق ما ذكرت الحكومة في بيان.

وقال البيان الذي نقلته "رويترز" إنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".

وأضاف أن المبادرة ستمكن "المغرب من لعب دور رئيس في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه".